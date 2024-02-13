НТВ попросил Собчак принести в суд доказательства наличия у нее чести

Журналист и телеведущая Ксения Собчак должна будет при обращении в суд с иском к НТВ о защите чести и достоинства приложить результаты экспертизы о "наличии у нее чести и достоинства", сообщается в Telegram-канале НТВ.

"Мы в свою очередь настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства", - говорится в сообщении.

Накануне в Telegram-канале Собчак сообщила, что после выхода на НТВ двухсерийного фильма о ней решила подать в суд иск против телеканала за клевету с целью защиты чести и достоинства. Получасовой сюжет "Собчак. На личность" в программе "ЧП. Расследования" вышел на телеканале НТВ в минувшую субботу, а в воскресенье на НТВ появился 45-минутный фильм "Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак".