Группа «Слот» сообщила об отмене концертов

Предстоящие концерты рок-группы «Слот» в ряде городов отменяются. Об этом проинформировали музыканты в Telegram-канале.

Они должны были пройти в Тамбове, Пензе и Тольятти. В первом городе из указанных они были запланированы на 15 февраля, во втором – на 17-е число, в третьем – на 18-е.

Музыканты пояснили, что концерты отменяются «по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора». Они заверили, что все денежные средства за проданные билеты будут возвращены зрителям в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили, что концерты народного артиста России Олега Газманова были отменены в Зеленограде и Красногорске. По словам самого артиста, выступления не были проведены из-за отсутствия необходимого договора.