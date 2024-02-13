Поплавская о поездке Киркорова в ДНР: «Плюнуть в рожу»

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале назвала поездку певца Филиппа Киркорова вынужденной и совершенной под давлением.

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«Понятно, что организовал это все «Тотктонадо» и сверху дана разнарядка разрядить обстановку. Стыдно и мерзко, если честно, коллеги. А у меня лишь одно желание — плюнуть в рожу тому, кто все это провернул, лишь бы отбелить «голубой бриллиант», — написала она.

Поплавская также опубликовала видеообращение военнослужащих, которые раскритиковали Киркорова за то, что он пытается «замолить свои грехи за счет бойцов СВО». Поплавская отметила, что Донбасс — «не прачечная, где отмывают обгаженные штаны».

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, Киркоров всю жизнь жертвовал детям и раненым. Она также сопроводила свой пост хештегом: «Тадверь».

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также положительно оценила поездку Киркорова в Донбасс. По словам депутата, она не знает, как эта поездка отразится на дальнейшей судьбе карьеры Киркорова. Однако парламентарий посчитала «хорошим» то, что певец приехал.