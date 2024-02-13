Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что поездка певца Филиппа Киркорова в Донбасс может стать способов артиста «отмыться» от скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Его слова передает NEWS.ru.

«Как-то не верится в его искренность. Возникает вопрос, а почему он раньше не ездил, а только после переделки. Тем не менее это показывает, что СВО лечит представителей нашей творческой верхушки», — заявил Цеков.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, Киркоров всю жизнь жертвовал детям и раненым. Она также сопроводила свой пост хештегом: «Тадверь».

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также положительно оценила поездку Киркорова в Донбасс. По словам депутата, она не знает, как эта поездка отразится на дальнейшей судьбе карьеры Киркорова. Однако парламентарий посчитала «хорошим» то, что певец приехал.