Новый образ Нюши в откровенном наряде оценили фразой «будто лицо заменили»

Новый образ российской певицы Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, оценили в сети фразой «будто лицо заменили». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница предстала перед камерой в откровенной одежде. Наряд бледно-розового оттенка состоял из прикрывающих голую грудь бантов, мини-юбки, а также перчаток и легинсов с вырезами.

Кроме того, знаменитость распустила осветленные волосы, выбрав объемную укладку, и сделала так называемое скульптурирование лица. В то же время она подчеркнула глаза черными стрелками и обвела контур губ коричневым карандашом.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях.

«Что здесь может понравиться? Тонна грима и ничего своего?», «Вижу жертву моды, если это можно так назвать», «Пластилиновая какая-то», «Вообще не похоже на Нюшу, ужас, если честно», «Совершенно другой человек. Этот образ смотрится вульгарно», «Как будто лицо заменили», — заявили юзеры.