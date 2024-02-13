Бузова рассказала, как назовет своего сына

Певица Ольга Бузова призналась в беседе с The Voice, что планирует назвать своего сына в честь первого возлюбленного Алексея.

«Я училась в 11 «Б», он в 11 «В». Я всегда была самой модной девчонкой в школе, за меня дрались мальчики. На выпускном мы были вместе. Мне очень нравится имя Алексей. Когда у меня будет сын, назову его так», — заявила исполнительница.

Бузова добавила, что свою будущую дочь решила назвать Машей. Она также вспомнила, что на первом курсе университета встречалась с молодым человеком по имени Артем. Звезда назвала тот роман «больной и сложной любовью».

В конце января мать Ольги Бузовой Ирина сообщила, что сейчас у артистки нет партнера. Тем самым Бузова-старшая опровергла слухи о том, что дочь воссоединилась с блогером Давидом Манукяном (Давой).

Пара состояла в отношениях с 2019 по 2021 год. Артистка рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.