Появилось видео выступления Киркорова перед ранеными бойцами в ДНР

В Сети появились кадры выступления певца Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке в ДНР. Об этом сообщает RT.

Киркоров прибыл в ДНР утром во вторник, 13 февраля. По сообщениям СМИ, сам визит был заранее согласован, а маршрут не раскрывают из соображений безопасности.

В больнице артист спел песню «Снег» перед пациентами и сотрудниками. Он поблагодарил раненых бойцов и медиков и заявил, что не собирается уезжать из России. С собой певец привез гуманитарную помощь — подарки раненым, а также компьютеры, принтеры и другую технику для местного детского центра. Кроме того, в ходе встречи Киркоров пообещал оплатить протезы трем военным.