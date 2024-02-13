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КП: композитор Меладзе поднял цену на виллу в Крыму до 396 млн рублей

Советский и украинский композитор Константин Меладзе поднял цену на виллу в Гурзуфе до 396 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на риелтора Юлианну Гаврилову, которая занимается продажей этой недвижимости.

Меладзе поднял ценник виллы в Крыму, несмотря на отсутствие покупателей
© РИА Новости

«Вилла на продаже стоит уже больше года, но покупатель пока еще не найден. Несколько раз в месяц на место приезжают лишь посмотреть дом», — заявила эксперт.

Гаврилова предположила, что снижение цены может означать, что владелец не спешит расставаться с недвижимостью или же повысил цену из-за инфляции.

Недвижимость Меладзе в Крыму построили в 2014 году по индивидуальному заказу, однако сам композитор бывал в вилле редко.

Певица Вера Брежнева и Меладзе уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года бывшие супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье.

После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала, несмотря на многочисленные просьбы поклонников. В октябре Брежнева подтвердила в личном блоге, что развелась с Меладзе. Пара состояла в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

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