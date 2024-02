Наряд Gucci Билли Айлиш оценили в сети фразой «костюм курьера»

Известно, что знаменитость стала гостьей упомянутого мероприятия вместе с братом — певцом, композитором и музыкантом Финнеасом О’Коннеллом. Так, родственники удостоились награды Artisans Awards от Variety за песню What Was I Made For, написанную для фильма «Барби».