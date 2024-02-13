Певец Эмин объяснил нелегкую судьбу мировых звезд музыки

«Можно вспомнить не только Пресли, но и Высоцкого, Меркури, Леннона. Муслим Магомаев ушел со сцены в 56 лет. И 10 последних лет жил затворником, запершись у себя в квартире. Думаю, не от большого счастья. Эти люди загнаны в стены собственного успеха», — отметил Эмин.

По мнению артиста, чем популярнее музыкант, тем в меньшем пространстве он может существовать. Например, известному певцу трудно просто пройтись по улице, к тому же, считает Эмин, подобного рода успех губителен для личной жизни. Музыкант заверил, что деньги не имеют никакого отношения к счастью, так как различные предметы роскоши являются всего лишь инструментом решения бытовых вопросов.