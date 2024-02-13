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Блогершу Ивлееву впервые за долгое время засняли после скандальной вечеринки

Блогерша Настя Ивлеева впервые за долгое время появилась на публике после скандальной вечеринки в клубе «Мутабор». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Настя Ивлеева, которая не посещает светские мероприятия и не ведет социальные сети, была замечена около заведения быстрого питания. Звезда приехала на машине вместе со своим возлюбленным, моделью Борисом Махмуровым, чтобы заказать еду с собой. По информации журналистов, сейчас блогерша большую часть времени проводит в своем доме и изредка ездит по делам в Москву.

Соцсети

Источники Telegram-канала сообщили, что рекламодатели «заморозили или разорвали» контракты с Настей Ивлеевой. Кроме того, блогерше ищут замену в двух сериалах и одном фильме. Ее также убрали с сайта актерского агентства Thomas Agency, с которым ранее она сотрудничала.

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Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

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