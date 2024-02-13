Боня оценила минусы собственной фигуры после отпуска

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня недавно вернулась из отпуска в Коста-Рике, который она провела вместе со своим экс-мужем Алексом Смерфитом и дочерью Анджелиной. Просматривая снимки из поезди, звезда призналась, что ее не устраивает состояние собственной фигуры.

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Боня сообщила подписчикам, что располнела за последнее время. Одни поклонники поддержали знаменитость и отметили, что она выглядит хорошо, другие нашли новый повод, чтобы подколоть телеведущую.

— Смотрела наши фотографии с Коста-Рики и поняла, что я запустила свое тело так, как никогда. Такой толстой я себя не помню, — написала в своем микроблоге Виктория Боня.

Боня также рассказала о ссоре со своим возлюбленным Гасановым после съемок в «Шоу Воли». Бойфренд был зол на ведущих проекта — Павла Волю и Илью Соболева, которые отпускали унизительные шутки в адрес его возлюбленной. Бизнесмен прокомментировал произошедшее.