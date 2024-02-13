Разин решил «подтянуть глаза» по примеру Брэда Питта

«Мой одногодка, который также недавно отпраздновал 60-летие, Брэд Питт, сделал пластическую операцию. Именно после 60 лет он потянул глаза, нос, сделав его корректным. Одним словом, он преобразился, стал немножко лучше», — отметил Разин.

При этом продюсер уточнил, что сам никогда не делал пластических операций и не планирует. Тем не менее, заверил Разин, фанаты предлагают ему «сделать глаза», так как видят в этом необходимость. Продюсер предположил, что летом 2024 года решится на преображение внешности. Разин также заявил, что певец Юрий Шатунов перенес четыре пластические операции, которые были инициированы его директором Аркадием Кудряшовым.