Как живет Ивлеева спустя почти два месяца после «голой» вечеринки

Почти два месяца назад блогер Настя Ивлеева провела «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». Как пишет Telegram-канал Shot, последовавший скандал изменил образ жизни знаменитости, которая теперь все больше проводит время дома и вместо ресторанной еды выбирает фастфуд.

По информации источников канала из различных корпораций, контракты с Ивлеевой заморозили или разорвали все рекламодатели. Ей ищут замену в двух сериалах и одном фильме, съемки которых должны начаться в ближайшее время. Кроме того, блогер пропала с сайта актерского агентства Thomas Agency.

Отдельные проблемы возникли с компанией «Коленки пчелы», которая выпускала чипсы и газировку под брендами Ивлеевой. Ее развитие фактически остановилось. Сейчас ведущая судится с поставщиком — она утверждает, что смоленский завод поставлял продукцию с большим уровнем брака и хочет добиться компенсации.

Светская жизнь Ивлеевой тоже на паузе — знаменитость больше не посещает публичные мероприятия. Большую часть времени она проводит в коттедже на Новой Риге. Иногда блогер выезжает Москву по делам или до ближайшего автофастфуда — рестораны она пока не посещает.

Проверку в отношении знаменитости сейчас проводят в ФНС — налоговики рассматривают материалы о недоплате налогов на 137 млн рублей. Источники канала в МВД и Следственном комитете подтвердили, что никаких данных по Ивлеевой у них нет. По мнению одного из собеседников, постепенно она будет возвращаться к публичной жизни, однако уже после разбирательств с налоговой.