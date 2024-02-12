Лазарев упрекнул Киркорова и Леонтьева из-за фанатки из Сыктывкара

На прошлой неделе завирусилось видео с фанаткой Сергея Лазарева, которая на его концерте два часа танцевала. Видео с женщиной набрало миллионы просмотров, а сам Сергей узнал о непростой судьбе женщины.

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Оказалось, что она снимает комнату, где нет буквально ничего. Там стоит только кровать и стул. У женщины нет средств к существованию, а деньги на еду ей собирают соседи. У Лидии есть только племянница, которая перестала контактировать с ней.

Лазарев проникся этой историей и решил помочь Лидии. Он признался, что нашел поклоннице квартиру, арендовал ее и уже оплатил. Кроме того, Лазарев попросил своих коллег быть внимательнее и помогать пенсионерам, ведь таких, как Лидия, очень много в нашей стране.