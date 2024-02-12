$91.08+0.1998.15+0.21
Войти в почту

«Помогайте таким бабушкам»: Сергей Лазарев упрекнул Киркорова и Леонтьева, которые уже давно знали о непростой ситуации фанатки из Сыктывкара

На прошлой неделе завирусилось видео с фанаткой Сергея Лазарева, которая на его концерте два часа танцевала. Видео с женщиной набрало миллионы просмотров, а сам Сергей узнал о непростой судьбе женщины.

Лазарев упрекнул Киркорова и Леонтьева из-за фанатки из Сыктывкара
© Popcake.tv

Оказалось, что она снимает комнату, где нет буквально ничего. Там стоит только кровать и стул. У женщины нет средств к существованию, а деньги на еду ей собирают соседи. У Лидии есть только племянница, которая перестала контактировать с ней.

Лазарев проникся этой историей и решил помочь Лидии. Он признался, что нашел поклоннице квартиру, арендовал ее и уже оплатил. Кроме того, Лазарев попросил своих коллег быть внимательнее и помогать пенсионерам, ведь таких, как Лидия, очень много в нашей стране.

Судя по всему, это был камень в огород Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева, ведь женщина была и на их концертах. Более того, она становилась тоже популярной, но никто из артистов не узнал, что происходит в ее жизни. И уж тем более не помогли ей.

Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев
Сергей Лазарев
Филипп Киркоров
Сыктывкар
1