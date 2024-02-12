Газманов заявил об отмене своих концертов в Подмосковье

«В связи с отсутствием заключенного со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленоград и Красногорск, (…) к огромному сожалению, вынужден сообщить о невозможности моего участия. Уверен, что мы позже проведем эти концерты», — заверил Газманов.