Газманов заявил об отмене своих концертов в Подмосковье
Концерты народного артиста России Олега Газманова отменены в Зеленограде и Красногорске. Об этом пишет News.ru.
По словам артиста, выступления не провели из-за отсутствия необходимого договора.
«В связи с отсутствием заключенного со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленоград и Красногорск, (…) к огромному сожалению, вынужден сообщить о невозможности моего участия. Уверен, что мы позже проведем эти концерты», — заверил Газманов.
Ранее в компании «Артисты звезды» сообщили, что в Перми приостановили продажи билетов на концерт российской певицы Лолиты Милявской, который должен состояться 19 марта.
Также стало известно об отмене концерта певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ на фоне требований активистов, которые указывают на ее молчание по поводу российской спецоперации на Украине.