$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Газманов заявил об отмене своих концертов в Подмосковье

Концерты народного артиста России Олега Газманова отменены в Зеленограде и Красногорске. Об этом пишет News.ru.

Газманов заявил об отмене своих концертов в Подмосковье
© globallookpress.com

По словам артиста, выступления не провели из-за отсутствия необходимого договора.

«В связи с отсутствием заключенного со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленоград и Красногорск, (…) к огромному сожалению, вынужден сообщить о невозможности моего участия. Уверен, что мы позже проведем эти концерты», — заверил Газманов.

Ранее в компании «Артисты звезды» сообщили, что в Перми приостановили продажи билетов на концерт российской певицы Лолиты Милявской, который должен состояться 19 марта.

Олег Газманов попал на деньги из-за латвийских чиновников

Также стало известно об отмене концерта певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ на фоне требований активистов, которые указывают на ее молчание по поводу российской спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес
Олег Газманов
Лолита Милявская
Кристина Орбакайте
Московская Область
Россия
Красногорск
13
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости