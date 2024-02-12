Двойник Киркорова раскрыл, как упал спрос на выступления после «отмены»

Выступления по-прежнему заказывают, но не так, как раньше, есть небольшой спад. Спрос упал на 20%. Были две отмены запланированных выступлений, когда принципиальные родители молодых не захотели, чтобы я выступал. Я пошел им навстречу, чтобы праздник не портить новобрачным и у меня проблем не было. В целом мероприятия идут в штатном режиме. Есть заявки уже на июль и август, — сказал он.