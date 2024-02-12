Последняя роль «Пухляша» Дмитрия Красилова оказалась пророческой

Танцора Дмитрия Красилова заметили во второй серии третьего сезона сериала «Сергий против нечисти». Об этом сообщает kp.ru.

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Издание подчеркивает, что мужчина появился на экране в образе Жар-птицы. Эта роль стала для Красилова пророческой, так как его сериального персонажа не стало также неожиданно, как и самого артиста.

В начале февраля друг Красилова, продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что мужчина жаловался ему на сахарный диабет за полтора месяца до случившегося. Продюсер заявил, что несколько раз советовал другу воздержаться от употребления алкоголя, но танцор признавался, что ему «плевать».

«Он игнорировал сигналы, которые ему подавал организм, они все же дали о себе знать», — отметил продюсер.