Рэпер ST выразил поддержку Путину

Рэпер Александр Степанов, более известный под творческим псевдонимом ST, выразил слова поддержки президенту России Владимиру Путин и сообщил, что испытывает радость в связи с тем, что его композиции применяются для создание патриотических клипов.

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Сейчас в Интернете особой популярностью пользуются видеоролики, сделанные под новый трек ST «Дай ему сил». На кадрах многочисленных видео в Сети представлены фрагменты интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, а также моменты участия российского лидера в других мероприятиях. Клипы сопровождают строчки из новой песни рэпера.

— Я поддерживаю нашего президента, поэтому если моя музыка соприкасается с такими роликами, это же здорово. Тем более если это происходит по желанию людей, как я могу к этому относиться? Только положительно, — рассказал РИА Новости музыкант.

В ночь с 8 на 9 февраля было опубликовано интервью журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались такие темы, как конфликт на Украине, история страны и отношения с Западом. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, как интервью может повлиять на текущие мировые события и взаимоотношения западных стран и России.