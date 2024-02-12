Ксению Бородину раскритиковали из-за неудачного фотошопа

«Вы считаете, что мне нужно оправдываться за свой вес? Вы определитесь, я жирная или слишком плоская. Вообще, все, кого беспокоит мой вес и моя фигура, подумайте, почему вас так волнует? Я вот за своими килограммами успеваю следить, но за чужими нет. А у вас откуда столько времени свободного?» — высказалась знаменитость в социальных сетях.