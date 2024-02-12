Ксению Бородину раскритиковали из-за неудачного фотошопа

Телеведущую Ксению Бородину раскритиковали за фотошоп
Телеведущая Ксения Бородина показала фигуру в мини-платье. Звезда выложила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Перед камерой 40-летняя Ксения Бородина предстала в облегающем платье алого цвета с драпировкой, которое подчеркнуло ее фигуру. Телеведущая также надела черные колготки, туфли на каблуках, массивные серьги с красными камнями, браслет и кольцо. Она распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нежно-розовыми губами. Интернет-пользователи раскритиковали Бородину из-за злоупотребления обработкой фотографий.
«Образ, конечно, крутой, но количество фильтров просто зашкаливает», «Голова больше плеч», «Фотошоп зашкаливает, без него обычная женщина», «Где вторая нога», «Сколько фотошопа, жесть», — написали в комментариях.
Несколько недель назад Ксения Бородина резко ответила хейтерам, которые критикуют ее фигуру.
«Вы считаете, что мне нужно оправдываться за свой вес? Вы определитесь, я жирная или слишком плоская. Вообще, все, кого беспокоит мой вес и моя фигура, подумайте, почему вас так волнует? Я вот за своими килограммами успеваю следить, но за чужими нет. А у вас откуда столько времени свободного?» — высказалась знаменитость в социальных сетях.