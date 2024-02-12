В Крыму заблокировали счета ресторана Сергея Жукова
Федеральная налоговая служба заблокировала счета ресторана певца Сергея Жукова в Крыму. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, в общей сложности сумма штрафов, долгов по аренде и ЖКУ составила 35 тысяч рублей. Отмечается, что ресторан «Папа жарит мясо» был создан в Симферополе еще в 2019 году. Однако спустя некоторое время заведение пришлось закрыть. Как сообщается, решение связано с проблемами, которые возникли в результате ковидных ограничений.
«При этом ООО "Папа жарит мясо" ликвидировать никто не спешил. Долги росли, их не оплачивали. На это и обратили внимание в налоговой. После — арестовали счета ресторана», — говорится в публикации.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Жукову удалось отсудить у иркутского бара «Руки Вверх» миллион рублей. Певец пожаловался на то, что ООО «ЭРВИКО» использует его товарный знак.
Владельца заведения обязали выплатить артисту указанную сумму в качестве компенсации. Также от хозяина бара потребовали выплатить 29 тысяч рублей судебных расходов и изменить название заведения. Теперь вместо «Руки Вверх» оно называется РВБ.