В Крыму заблокировали счета ресторана Сергея Жукова

По данным Telegram-канала, в общей сложности сумма штрафов, долгов по аренде и ЖКУ составила 35 тысяч рублей. Отмечается, что ресторан «Папа жарит мясо» был создан в Симферополе еще в 2019 году. Однако спустя некоторое время заведение пришлось закрыть. Как сообщается, решение связано с проблемами, которые возникли в результате ковидных ограничений.