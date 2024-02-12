Никита Высоцкий рассказал об отношении к Смольянинову*

Российский актер Никита Высоцкий прокомментировал поступок своего коллеги по цеху Артура Смольянинова*, который публично поддержал действия ВСУ и изъявил желание пополнить ряды украинской армии. В рамках шоу «Эмпатии Манучи» на YouTube артист признался, что Смольянинов*, в силу своего характера, поступил глупо, отказавшись от России.

© Вечерняя Москва

Никита Высоцкий отметил, что свое заявление он может подкрепить личным опытом, который он получил во время работы с коллегой. Уже тогда, по словам артиста, он отличался скверным характером.

— Я ему руку протяну, где бы его ни встретил. Хоть и категорически с ним не согласен. Считаю, что он ошибается… Но я с ним работал, знаю, что у него отвратительный характер, отвратительный… С ним очень неприятно бывает, — заявил Высоцкий.

После начала специальной военной операции на территории Украины Смольянинов* резко раскритиковал позицию России и покинул Москву. В настоящее время он живет за границей, где стремится заново возродить карьеру, однако в ноябре стало известно, что артист выступает в переходе с музыкальной группой в Латвии.

В Сети разгорелся скандал вокруг интервью российского актера Артура Смольянинова* для YouTube-канала Кирилла Мартынова**. В нем Смольянинов* сделал несколько антироссийских заявлений, которые вызвали острую реакцию со стороны его бывших коллег, политиков и пользователей соцсетей.

*Включен в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.