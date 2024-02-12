«Невероятный красавец»: в сети обсуждают внешность сына солиста «Дюны»

«Ну невероятный красавец», «Какой он у вас красивый! Похож и на вас, и на Виктора», «Время летит неумолимо, как он вырос», «Красавец, весь в родителей», «Вот это фотка», «Слов нет», «И правда, красавчик», «Хорош собой».

Сенчукова и Рыбин вместе 33 года, они познакомились в 1990 году и с тех пор не расставались. В браке у артистов родился сын, который пошел по их стопам. У Василия Рыбина есть поп-группа, в которой он выступает, а также собственный бизнес — музыкальная школа. Кроме этого, артист готовится снять свой первый фильм, где исполнит главную роль.