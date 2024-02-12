«Невероятный красавец»: в сети обсуждают внешность сына солиста «Дюны»

Певица Наталья Сенчукова опубликовала фото сына от Рыбина в день его 25-летия
Певица Наталья Сенчукова показала в личном блоге редкое фото сына от лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина. Она публично поздравила Василия с днем рождения.
«Сегодня нашему сыночку 25 лет! Как быстро летит время», — призналась артистка.
Подписчики знаменитости восхитились внешностью именинника:
«Ну невероятный красавец», «Какой он у вас красивый! Похож и на вас, и на Виктора», «Время летит неумолимо, как он вырос», «Красавец, весь в родителей», «Вот это фотка», «Слов нет», «И правда, красавчик», «Хорош собой».
Сенчукова и Рыбин вместе 33 года, они познакомились в 1990 году и с тех пор не расставались. В браке у артистов родился сын, который пошел по их стопам. У Василия Рыбина есть поп-группа, в которой он выступает, а также собственный бизнес — музыкальная школа. Кроме этого, артист готовится снять свой первый фильм, где исполнит главную роль.
У солиста «Дюны» также есть 33-летняя дочь, которая родилась в его втором браке с Еленой Шведовой. Мария Башкова с мужем и сыном живет в Крыму.