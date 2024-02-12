Блогера Варламова* разыскивают в России из-за крупного долга

Российские приставы разыскивают блогера Илью Варламова (признан в России иноагентом) — у него накопился долг в размере 1 млн 55 тысяч рублей, пишет Shot.

Задолженность образовалась после закрытия ресторана «Варламов есть». Напомним, что заведение принадлежало Варламову* и создателю фудтех-платформы Bright Kitchen Михаилу Рейдеру. Решение о закрытии ресторана было принято в 2022 году. Изначально владельцы задумали, что заведение будет работать только на доставку. Предполагалось, что это позволит сэкономить на аренде.

«Но, судя по отзывам, ресторанный бизнес шел не очень успешно», — отмечает канал.

Подчеркивается, что клиенты оставляли негативные отзывы о ресторане. В основном они указывали на небольшие порции, высокие цены и низкое качество блюд.

Варламов* покинул Россию после начала спецоперации.

Ранее Shot сообщил, что российские приставы разыскивают уехавшего в Дубай блогера Влада Бумагу за неоплаченные штрафы и налоговый долг.