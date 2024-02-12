Блогера Варламова* разыскивают в России из-за крупного долга
Российские приставы разыскивают блогера Илью Варламова (признан в России иноагентом) — у него накопился долг в размере 1 млн 55 тысяч рублей, пишет Shot.
Задолженность образовалась после закрытия ресторана «Варламов есть». Напомним, что заведение принадлежало Варламову* и создателю фудтех-платформы Bright Kitchen Михаилу Рейдеру. Решение о закрытии ресторана было принято в 2022 году. Изначально владельцы задумали, что заведение будет работать только на доставку. Предполагалось, что это позволит сэкономить на аренде.
«Но, судя по отзывам, ресторанный бизнес шел не очень успешно», — отмечает канал.
Подчеркивается, что клиенты оставляли негативные отзывы о ресторане. В основном они указывали на небольшие порции, высокие цены и низкое качество блюд.
Варламов* покинул Россию после начала спецоперации.
Ранее Shot сообщил, что российские приставы разыскивают уехавшего в Дубай блогера Влада Бумагу за неоплаченные штрафы и налоговый долг.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.