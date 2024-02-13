Олег Газманов объяснил отмену двух концертов в Подмосковье

Народный артист России Олег Газманов объяснил, из-за чего отменили его концерты в Московской области.

"Отсутствует договор на выступление", - написал певец в соцсетях.

Концерты должны были пройти 10 февраля в Зеленограде и 11 февраля в Красногорске.

Газманов пообещал, что порадует своих поклонников в этих населенных пунктах позднее.

"Надеюсь на понимание и поддержку", - выразил надежду артист.

На этот месяц у него большие планы: 72-летний певец выступит в Волгограде, Саратове и Самаре.