Собчак сравнили с Мизулиной из-за архивных фотографий

Ксения Собчак показала поклонникам, как выглядела в 21 год. На одном из снимков журналистка была в кремовом топе, ярко-розовой атласной юбке и бежевой куртке с вышивкой. Знаменитость также надела солнцезащитные очки с розовыми линзами, блестящий чокер на шею и пояс с цветком. В одной руке Ксения Собчак держала бокал, а в другой — красную розу.