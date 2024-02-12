Собчак сравнили с Мизулиной из-за архивных фотографий

Журналистка Ксения Собчак показала, как выглядела в 21 год
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивные фотографии.
Ксения Собчак показала поклонникам, как выглядела в 21 год. На одном из снимков журналистка была в кремовом топе, ярко-розовой атласной юбке и бежевой куртке с вышивкой. Знаменитость также надела солнцезащитные очки с розовыми линзами, блестящий чокер на шею и пояс с цветком. В одной руке Ксения Собчак держала бокал, а в другой — красную розу.
«Флешмоб 21 год погрузил в воспоминания. Как говорится, жизнь прожить — не поле перейти», — написала журналистка под фото.
Поклонники оценили архивные снимки Ксении Собчак.
«Ксюша, ты икона того времени», «Она создавала стиль», «Молодая и прекрасная», «Всегда по моде и на стиле», — комментировали фанаты.
Некоторые интернет-пользователи сравнили 21-летнюю Ксению Собчак с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
«Мизулина», «А все уже сказали, что на Мизулину похожа на некоторых фото», — написали в комментариях.
Накануне Ксения Собчак сообщила о намерении подать в суд иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ней. Она заявила, что вся лента является «отчаянной натяжкой совы на глобус».