Блогерша Лерчек планирует заработать на своем имени

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать свой псевдоним Lerchek в качестве товарного знака. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны».

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По данным канала, заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности Чекалина оставила в начале февраля. Под своим брендом Чекалина сможет запускать клубы здоровья, например, создавать обучающие спортивные курсы и проводить тренировки, а также оказывать рекламные и маркетинговые услуги через свой блог.

Чекалина также получила лицензию на осуществление образовательной деятельности, по данным базы «Спарк».Теперь Чекалина через ИП сможет обучать, нанимать преподавателей и выдавать документ об образовании.

В начале января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил, что Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины выплатили долг по налогам в размере 504 миллиона рублей. Ранее было возбуждено два уголовных дела в отношении супругов.