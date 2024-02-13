Соболев стал Кологривым и напугал других актеров «Слова пацана»

Комик Илья Соболев на «Шоу Воли» надел маску актера Никиты Кологривого, чтобы потроллить артиста за недавнюю критику в адрес своих коллег.

© Газета.Ru

«А почему вы только втроем, вы не ходите всей вашей бандой на мероприятия? На самом деле, Кащей тоже здесь! Аплодисменты, встречайте, Никита Кологривый!» — анонсировал свой выход Соболев.

Затем комик надел маску с лицом Кологривого и начал пародировать его манеру общения в образе Кащея из «Слова пацана». Соболев начал кричать и размахивать руками, он также спросил у гостей студии, почему они еще не начали обсуждать его актерские успехи.