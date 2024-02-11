Клиника Хайдарова продолжает работу на фоне перспектив  уголовного дела

В клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ PLASTIQUE закончилась проверка Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Проверка была инициирована после заявлений певиц Сланевской и Успенской, а также ряда других женщин, пострадавших от некачественно выполненной пластики.

Как рассказывает «Комсомольская правда», Тимур Хайдаров заявил журналистам, что клиника продолжает работу и что выявленные нарушения незначительны.

Однако на сайте Росздравнадзора появилось официальное сообщение, что в клинике Тимура Хайдарова выявлены серьезные нарушения. Материал проверки уже передан в Следственный комитет в рамках уголовного дела.

«Проведенная проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях. В частности, по результатам проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю «пластическая хирургия» выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, утвержденный приказом Минздрава России», говорится в документе.