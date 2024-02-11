Джигана и Самойлову заподозрили в пиаре на помощи «диско-бабушке»

В интернете недавно появилось видео с пожилой женщиной Лидией Витальевной из Сыктывкара. Пользователи прозвали ее «диско-бабушкой» - так зажигательно она танцевала на концерте Сергея Лазарева.

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Журналисты разыскали бабушку, и выяснилось, что 65 - летняя женщина живет на маленькую пенсию и вынуждена ютиться в крошечной комнате в общежитии. Близких у нее нет, и единственная радость- музыка. Но концерты ее часто пускают бесплатно информирует издание super.ru.

Сергей Лазарев вызвался помочь Лидии Витальевне и оплачивать ей более подходящее жилье. А Оксана Самойлова и Джиган решили исполнить ее новогоднее желание — Лидия попросила у Деда Мороза поездку в Москву на концерт какой-нибудь популярной звезды. Самойлова сама родом из Республики Коми, из города Ухты, и ей захотелось помочь землячке.

Но неожиданно на Оксану налетели хейтеры. Бизнесвумен обвинили в пиаре на этой истории и осудили саму идею. По мнению злопыхателей, звездная пара могла бы купить бабушке жилье и сделать это не напоказ.