Сын Канделаки прошел отбор на «Новую Фабрику звезд»

Канделаки рассказала, что спокойно отнеслась к участию сына в отборе на проект. По ее словам, 22-летний молодой человек имеет опыт в телевидении и кино: он снялся в сериале «Постучись в мою дверь в Москве» и начал вести шоу «Инспектор» на телеканале «2х2».