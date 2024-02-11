Участники "Евровидения" от Финляндии выступили против участия Израиля в конкурсе
Участники дуэта Windows95man, который победил в финском национальном отборе для участия в конкурсе песни "Евровидение" в 2024 году, заявили, что выступают против участия Израиля в международном соревновании.
"Мы бы хотели, чтобы Израиль не участвовал. Это плохая ситуация. У нас еще есть время до весны. Будем надеяться, что Европейский вещательный союз примет правильные решения", - сказал в интервью телеканалу Yle солист Теему Кейстери.
Национальный отбор участника "Евровидения" прошел в Финляндии 10 февраля. Группа Windows95man победила в финале и представит международной аудитории песню No Rules.
18 января организаторы конкурса "Евровидение" сообщили, что не намерены исключать Израиль из числа участников. Как пояснил Европейский вещательный союз (ЕВС), "это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания [Kan] участвует в нем уже 50 лет". Организация добавила, что хочет сохранить статус конкурса как "мероприятия без политики, объединяющего публику по всему миру посредством музыки", а международные спортивные федерации по-прежнему принимают израильских спортсменов на крупных соревнованиях. Позже к Yle, финскому национальному вещателю "Евровидения", обратились более 1,3 тыс. финских певцов и музыкантов. Они потребовали, чтобы телеканал оказал давление на организаторов конкурса, который будет проходить в городе Мальмё на юге Швеции, или бойкотировал его. Как сообщает шведский вещатель SVT, в Исландии протесты привели пока лишь к отложенному решению об участии в "Евровидении".
В 2022 году Европейский вещательный союз объявил, что в связи с событиями на Украине на "Евровидении" не будет представлена Россия.
"Евровидение" - международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года среди стран - членов Европейского вещательного союза. В настоящее время в ЕВС входят более 110 компаний из более чем 50 стран, преимущественно европейских. "Евровидение" является одним из самых популярных неспортивных телевизионных событий в мире, ежегодно его трансляции собирают аудиторию численностью около 180 млн зрителей.