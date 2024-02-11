Цыганова призналась, что специально упала в обморок
Вика Цыганова в конце декабря после спектакля в Кремлевском дворце для детей из новых регионов упала в обморок. Поклонники беспокоились за здоровье артистки, которая, к тому же, практически не выходила в соцсети.
Тогда ее супруг утверждал, что в Цыгановой случился нервный срыв из-за того, что охрана начала не слишком вежливо выпроваживать зрителей из зала, пишет «Московский Комсомолец».
Однако Вика позднее призналась, что это был всего лишь спектакль.
«Я не теряла сознание на самом деле. Все было хорошо. И, слава богу, все обошлось. Я и сейчас могу упасть в обморок, если очень нужно. Тема неинтересная. Лучше спрашивайте о культуре», — подчеркнула Цыганова.
Ранее певица Вика Цыганова пожалела блогера Даню Милохина, уехавшего из страны.
«Как можно не жалеть людей, у которых нет ни мозгов, ни сердца, ни совести, ни Родины».