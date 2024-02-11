«Я не одна. Вот он»: Семенович показала руку мужчины

Анна Семенович в последнее время не раз рассказывала поклонникам, что у нее появился постоянный возлюбленный. В частности, по словам певицы, они с ним недавно отдыхали на Мальдивах.

Правда, фотографии или видеоролики со своим мужчиной Анна не выкладывает в общий доступ, мотивируя скрытность тем, что он – «непубличный» человек, сообщает gazeta.ru.

Вот и на этот раз Семенович интригует поклонников. Она выложила в микроблоге фотографию, на которой была видна рука ее возлюбленного. Очевидно, снимок был сделан на пляже во время недавнего отдыха актрисы.

«Я не одна. Вот он», — подписала фотографию певица.

Ранее Анна Семенович назвала позитивное мышление и востребованность секретами молодости. По мнению Семенович, человек выглядит хорошо и свежо, когда нужен. Она считает, что для этого необходимо развиваться и «смело двигаться вперед».