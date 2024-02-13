Бузова рассказала об опыте с бывшем мужем

Телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова в одном из недавних интервью рассказала о своем отношении к прошлому браку, будущей любви и восприятии важности партнера. Знаменитость также развеяла миф вокруг ее трека «Верни».

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По словам Бузовой, композиция никак не относится к ее распавшемуся браку с футболистом Дмитрием Тарасовым, а адресована первой влюбленности исполнительницы.

— Что касается бывшего мужа, то без прошлого не бывает настоящего. И я не могу взять и стереть его из памяти, — подчеркнула Ольга Бузова.

Артистка также прокомментировала слухи о ее новом избраннике и заявила, что в этом аспекте верить стоит только ей и ее официальным заявлениям. При этом певица отметила, что вступит в отношения только с тем партнером, который в самом начале знакомства будет проявлять к ней инициативу, передает teleprogramma.pro.

В рамках одного из интервью мать Ольги Бузовой призналась, что ее дочь сейчас не состоит в отношениях. Звездная родительница также рассказала, почему у исполнительницы не получается построить крепкие и доверительные связи. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса уже