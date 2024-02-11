Лазарев объяснил, почему не теряет популярности как артист

«Ой, я вот, вообще, не про роскошные подарки. Я для себя делаю концерты, продюсирую, ставлю шоу-программы, в которое я вкладываю все. Зарабатываю и сразу вкладываю обратно в себя. Поэтому, наверное, я так долго и существую, потому что никому ничего не должен, ни от кого не завишу и делаю так как хочу», — заявил Сергей.