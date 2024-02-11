Лазарев объяснил, почему не теряет популярности как артист
В столице прошло юбилейное, 15-ое Big Love Show. В нем приняли участие многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В том числе, на сцену вышел и Сергей Лазарев.
Журналисты «Комсомольской Правды» задавали певцу различные вопросы, например, балует ли он себя роскошными приобретениями. Лазарев ответил, что предпочитает вкладывать средства в собственную карьеру.
«Ой, я вот, вообще, не про роскошные подарки. Я для себя делаю концерты, продюсирую, ставлю шоу-программы, в которое я вкладываю все. Зарабатываю и сразу вкладываю обратно в себя. Поэтому, наверное, я так долго и существую, потому что никому ничего не должен, ни от кого не завишу и делаю так как хочу», — заявил Сергей.
Несколько лет назад певец Сергей Лазарев заявил об открытии компании «Пудель-штрудель» - корма и лакомства для собак и кошек. Однако продукция была доступна не массовым потребителям, а только обеспеченным, поэтому и прибыль была небольшой, а вскоре предприятие перестало приносить хоть какой-то доход.
На днях появилась информация о том, что из-за компании «Пудель-Штрудель» у Сергея Лазарева возникли проблемы с налоговой.