Певец Влад Топалов шокировал россиян своим признанием

Певец Влад Топалов честно рассказал о многолетней наркотической зависимости. Когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем, певец едва не умер. Он признается, что до сих пор болен. Просто держится.

Как пишет «Комсомольская правда», началось все с пары бутылок пива, потом певец перешел на водку, а после пристрастился к наркотикам.

С каждым месяцем зависимость затягивала артиста. Из-за этого у него обострились проблемы со здоровьем. Сначала он перенес операцию по удалению кисты, а затем лег в наркоклинику.

"Согласно логике врачей, я не выздоровел, я просто живу, насколько могу, в трезвости." - поведал он.