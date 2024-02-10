Караулова рассказала, как Пугачева раздавала вещи Орбакайте

Певица Юлианна Караулова рассказала, как Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, будучи художественным руководителем пятого сезона популярного шоу «Фабрика звезд», раздавала участникам вещи своей дочери Кристины Орбакайте.

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Артистка вспомнила, что Пугачева активно включалась в процесс творческой подготовки своих подопечных. Звезда помогала в постановке номеров, давала советы по вокалу и даже следила за внешним видом участников.

— Помню, как-то Пугачева привезла два чемодана вещей. Это были старые вещи Кристины Орбакайте. Она все это раздала. Мне досталась очень прикольная юбка. Я ее зачем-то отдала. Сейчас об этом жалею, — призналась Караулова в шоу «Фабрика звезд с Яной Чуриковой» на YouTube-канале телеведущей.

По ее словам, юбка на протяжении многих лет просто лежала в шкафу, и во время избавления от ненужных вещей Караулова рассталась с ней.