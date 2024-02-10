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Самбурская сообщила, что в День святого Валентина ей постоянно не везет

Настасья Самбурская была гостьей шоу «Кстати». Актриса рассказала, что ежегодно 14 февраля она проводит в одиночестве. И до, и после праздника у нее возникают отношения с мужчинами, но День святого Валентина она обречена отмечать одна, пишет gazeta.ru.

Самбурская сообщила, что в День святого Валентина ей постоянно не везет
© РИА Новости

«Такое ощущение, что меня заранее бросают», — сказала Настасья.

Самбурская пошутила, что мужчины специально «пропускают» праздник, чтобы ей ничего не дарить. Вот в данный момент, сказала звезда, она бы не отказалась от красной клетчатой сумки от дома моды Dior.

Гарик Харламов удивился:

«И ни один мужик до сих пор не подарил тебе?»

А ведущий Денис Дорохов предложил поискать поклонника «побогаче», на что Настасья ответила, что она не возражает, но не понимает, где искать.

Ранее Самбурская снялась обнаженной в ванне, окружив себя желтыми резиновыми утками.

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Денис Дорохов
Гарик Харламов
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