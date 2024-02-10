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Пригожин: «Я категорически не люблю госпожу Ивлееву»

Иосиф Пригожин обрушился на блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. Он считает, что она устроила провокацию. А участники ее вечеринки оказались жертвами обстоятельств. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Пригожин: «Я категорически не люблю госпожу Ивлееву»
© РИА Новости

«Я категорически не люблю госпожу Ивлееву, не уважаю ее, для меня она остается самодурным персонажем», — заявил продюсер.

Также супруг певицы Валерии призвал прекратить травлю артистов, которые уже сделали необходимые выводы и осознали свои ошибки.

Киркоров оправдался перед Песковым за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

Напомним, после участия в скандальной «голой» вечеринке, устроенной Анастасией Ивлеевой в декабре, многие артисты, включая Филиппа Киркорова, столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.

Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева
Валерия
Иосиф Пригожин
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