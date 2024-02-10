Поплавская прокомментировала возвращение Киркорова на телеэкран

Актриса в микроблоге написала, что на телевидении командуют «ушлые шоу-продюсеры», благодаря которым к работе вернулся «непотопляемый голый король» Киркоров. Поплавская, не стесняясь в выражениях, предложила зрителям игнорировать телеканалы, на которых будет появляться Филипп Бедросович. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Известно, что накануне прошли съемки шоу «Маска», куда позвали Филиппа. К слову, ранее съемки без объяснения причин были перенесены на неделю. Публика подумала, что это может быть связано с заменой состава жюри. В Сети разгорелись настоящие споры, кого продюсеры шоу могут посадить на место поп-короля. Но нет. Состав прежний. Кресло председателя, как и положено, занимает Филипп Киркоров.