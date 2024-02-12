Названа причина отмены концерта группы «Би-2» в Дубае

В Дубае (ОАЭ) отменили концерт группы "Би-2" по требованию российских дипломатов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, музыканты пообещали вернуть деньги за купленные билеты в ближайшие дни. Музыканты также заверили, что отмена в Дубае не повлияет на другие концерты, они состоятся в назначенные даты.

Причиной того, почему российские дипломаты хотели отмены выступлений группы, была названа "антироссийская позиция и поддержка украинских Вооруженных сил".

25 января участников "Би-2" задержали в Таиланде. Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.