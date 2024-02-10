Муцениеце пожаловалась на потерю крупной суммы

Агата Муцениеце собралась на лыжный отдых вместе с сыном Тимофеем и дочерью Мией. Но из-за двухминутного опоздания на посадку их просто не пустили на борт самолета.

Муцениеце назвала ситуацию «разочарованием года», сообщает издание super.ru.

«Билеты у нас невозвратные. Они просто сгорели — и туда, и обратно. Я, на минуточку, потратила на билеты 420 или 430 тысяч туда и обратно на троих», - возмутилась актриса.

Как оказалось, были и еще пассажиры бизнес-класса, опоздавшие на несколько минут. Актриса убеждена, что авиакомпания должна быть более человечна к своим пассажирам.

Агата пожаловалась, что, помимо потерянных денег ей придется покупать билеты гораздо дороже.

Некоторые подписчики не понимают, почему Агата публикует откровенные снимки, показывает детей и открыто говорит о разводе. Периодически хейтеры учат артистку жизни и призывают вести себя сдержаннее.