Российский блогер Даня Милохин заявил, что начнет боксерскую карьеру под флагом России, потому что является русским, передает Sport24.

«Я русский, у меня российский паспорт и я говорю на русском. Какую страну мне еще представлять? Дубай?! Эмираты?! Я русский и не вижу смысла выпендриваться», — сказал Милохин.

Даня Милохин проведет свой первый бой с Аджмалом Ханом, у которого 3,5 млн подписчиков в соцсетях. Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.