Умерла актриса из сериала "Дикая роза" Рената Флорес

О том, что звезда сериала «Дикая Роза» умерла еще 9 февраля, многочисленные поклонники телесаги узнали только спустя два дня, когда об этом сообщил в социальных сетях актер, режиссер и продюсер Хорхе Ортис де Пинедо. Он рассказал и о причине смерти — онкология. «Ее забрал рак… Такой я ее и запомню: с растрепанной прической и в рваных чулках», — опубликовал он некролог. В последние годы о Ренате Флорес было мало что слышно. Еще десять лет назад она отдалилась от мир кинематографа, став практически затворницей. Что случилось дальше, не особо известно даже коллегам. Но по непонятной причине актриса оказалась на улице в полной нищете. Сообщалось, что она вместе с собаками жила прямо в машине. Напомним, в сериале «Дикая Роза», который был в свое время безумно популярен в России, Рената Флорес сыграла служанку Леопольдину.