Фадеев рассказал о дальнейшей судьбе хита «Мой мармеладный»

«По этому треку, после его взлета в международных чартах, мы получили более ста международных запросов - из США, Германии, Великобритании, Китая, Бразилии, Мексики, Италии и так далее. Большая часть переговоров заканчивалась тогда, когда иностранные партнеры понимали, что сотрудничество предстоит с российским юридическим лицом, которому необходимо перечислять вознаграждение за использование авторских прав на счет российского банка. Я же веду бизнес только в своей стране, в России. Но! Все же одному артисту удалось договориться с нами, представив убедительную версию кавера на трек «Мой мармеладный». Релиз состоится в течении месяца. Как думаете, кто этот артист?» - обратился Фадеев ко подписчикам в микроблоге.