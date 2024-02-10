Фадеев рассказал о дальнейшей судьбе хита «Мой мармеладный»
Песня «Мой мармеладный» попала в мировой топ. Блогеры и профессиональные и непрофессиональные исполнители продолжают выкладывать в социальные сети ролики «попробуй, джага-джага».
После подобного вирусного шторма музыкальные компании заинтересовались записью кавера на эту песню. Ее исполнительница, Катя Лель, рассказала, что многие зарубежные студии хотят купить права, но она не имеет права распоряжаться хитом.
Авторские права на эту песню принадлежат Максиму Фадееву. 20 лет назад Максим Фадеев спродюсировал для певицы альбом «Джага-джага», в который и вошла песня «Мой мармеладный». Трек для Лель написал сам Фадеев, рассказывает «Комсомольская Правда».
И вот продюсер сообщил что переговоры по международным контрактам по треку «Мой мармеладный» завершены.
«По этому треку, после его взлета в международных чартах, мы получили более ста международных запросов - из США, Германии, Великобритании, Китая, Бразилии, Мексики, Италии и так далее. Большая часть переговоров заканчивалась тогда, когда иностранные партнеры понимали, что сотрудничество предстоит с российским юридическим лицом, которому необходимо перечислять вознаграждение за использование авторских прав на счет российского банка. Я же веду бизнес только в своей стране, в России. Но! Все же одному артисту удалось договориться с нами, представив убедительную версию кавера на трек «Мой мармеладный». Релиз состоится в течении месяца. Как думаете, кто этот артист?» - обратился Фадеев ко подписчикам в микроблоге.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продюсер Максим Фадеев дал «пощечину» Западу, так как написанная им песня «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта Viral 50 в Spotify.