Представители Киркорова прокомментировали информацию о долгах артиста

Директор Киркорова Максим Ситник опроверг информацию о блокировке счетов артиста из-за долга перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет gazeta.ru.

«Недостоверная информация. Нет никаких проблем», — сказал Ситник журналистам.

Пресс-секретарь Филипппа Бедросовича Екатерина Успенская также назвала информацию о блокировке неверной.

«Ложь. Счета не заблокированы», — констатировала она.

Ранее СМИ писали, что счета Филиппа Киркорова были заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы. Сообщалось, что причиной блокировки стал долг артиста по страховому взносу в размере 47 тысяч рублей.