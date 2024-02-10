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Представители Киркорова прокомментировали информацию о долгах артиста

Директор Киркорова Максим Ситник опроверг информацию о блокировке счетов артиста из-за долга перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет gazeta.ru.

«Недостоверная информация. Нет никаких проблем», — сказал Ситник журналистам.

Пресс-секретарь Филипппа Бедросовича Екатерина Успенская также назвала информацию о блокировке неверной.

Счета Киркорова заблокировала налоговая служба

«Ложь. Счета не заблокированы», — констатировала она.

Ранее СМИ писали, что счета Филиппа Киркорова были заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы. Сообщалось, что причиной блокировки стал долг артиста по страховому взносу в размере 47 тысяч рублей.

Недавно появилась информация, что зрителя скоро снова смогут увидеть Филиппа Киркорова в новом сезоне шоу «Маска» в качестве жюри, где он уже принимал участие.

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