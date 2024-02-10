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Приостановлена продажа билетов на концерт Лолиты в Перми

«Яндекс Афиша» убрала из списка мероприятий информацию о концерте Лолиты Милявской, который должен был пройти 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Свердловском районе Перми.

Приостановлена продажа билетов на концерт Лолиты в Перми
© РИА Новости

Как сообщают РИА Новости, на электронных ресурсах продажа билетов на выступление певицы приостановлена.

Официального комментария ситуации пока нет. Администрация ДК на звонки журналистов не отвечает, на страничке певицы в социальной сети также нет пояснений.

Ранее Лолита Милявская записывала обращения после «голой» вечеринки Ивлеевой, которую посетила, а также не стала скрывать, что это событие стало причиной ее безработицы. В своем новом видео в личном блоге певица посмеялась над собой и пропела неоднозначную фразу:

«И никаких больше вечеринок!».

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