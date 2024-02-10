Приостановлена продажа билетов на концерт Лолиты в Перми

«Яндекс Афиша» убрала из списка мероприятий информацию о концерте Лолиты Милявской, который должен был пройти 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Свердловском районе Перми.

Как сообщают РИА Новости, на электронных ресурсах продажа билетов на выступление певицы приостановлена.

Официального комментария ситуации пока нет. Администрация ДК на звонки журналистов не отвечает, на страничке певицы в социальной сети также нет пояснений.

Ранее Лолита Милявская записывала обращения после «голой» вечеринки Ивлеевой, которую посетила, а также не стала скрывать, что это событие стало причиной ее безработицы. В своем новом видео в личном блоге певица посмеялась над собой и пропела неоднозначную фразу: