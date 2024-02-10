The Best группы «Мураками»: новый взгляд на 20 лет истории
Группа «Мураками» начинает празднование своего 20-летия громким релизом — новым альбомом The Best. Пластинка состоит из 12 композиций, собранных на основе отзывов слушателей, цифр на стримингах и внутренних ощущений музыкантов, от «Одиночества», написанной Дилярой Вагаповой ещё в 14 лет, до «Подруга, жги», выпущенной в прошлом году. Это не просто сборник лучшего, а свежий, актуальный взгляд на творчество коллектива.
«В преддверии юбилея мы много думали, подводили итоги, — рассказывает лидер команды Диляра Вагапова. — И пришла идея сделать альбом «Как звучала бы группа «Мураками» спустя 20 лет». В течение долгого времени мы выбирали песни, спорили, а после не спеша, начав ещё летом, записывали. Сейчас мы другие. И звучание иное. Но основа прежняя — гитары, вокал и мы. Убрали много лишнего, непонятного, можно даже сказать, мусора, переаранжировали. И теперь это звучит широко и мощно, в песнях, лично на мой взгляд, появилось больше воздуха».
Альбом создавался на студии LateNightStudio. Музыкальным продюсером, как и многих последних работ «Мураками», выступил Лев Трофимов, «наш золотой человек, музыкант, продюсер и тот, кто готов творить с нами днями и главное ночами». В качестве референса обложки подруга Диляры — певица AYGYUL — предложила концепцию The Eras Tour Тэйлор Свифт. Так возникла идея собрать фотографии участников коллектива разных периодов и сделать своеобразную ретроспективу 20-летней истории группы.
10 февраля — в день первого сольного концерта «Мураками», состоявшегося в 2005 году в Казани — стартует большой юбилейный тур, который включает в себя более 40 выступлений. Вместе с командой отпраздновать 20-летие смогут жители Иркутска, Владивостока, Хабаровска, Курска, Воронежа, Тамбова, Самары, Нижнего Новгорода, Владимира, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Калининграда, Казани и других городов. Москва петь хором лучшее и любимое будет уже 19 апреля в стенах «1930 Moscow», а Санкт-Петербург — 20 апреля в клубе «Космонавт». Приходите и вы — радоваться, дышать, ностальгировать и жить — ярко и глубоко!
По-новому взглянуть на творчество группы: https://band.link/thebestxx
Отпраздновать 20-летие «Мураками» в своём городе: https://murakamiband.ru/