The Best группы «Мураками»: новый взгляд на 20 лет истории

«В преддверии юбилея мы много думали, подводили итоги, — рассказывает лидер команды Диляра Вагапова. — И пришла идея сделать альбом «Как звучала бы группа «Мураками» спустя 20 лет». В течение долгого времени мы выбирали песни, спорили, а после не спеша, начав ещё летом, записывали. Сейчас мы другие. И звучание иное. Но основа прежняя — гитары, вокал и мы. Убрали много лишнего, непонятного, можно даже сказать, мусора, переаранжировали. И теперь это звучит широко и мощно, в песнях, лично на мой взгляд, появилось больше воздуха».