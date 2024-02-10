Обнародована сумма, которую Лепс отсудил у Агаларовых
Григорий Лепс открыл в 2017 году в центре Москвы ресторан «Рюмка водки». Подрядчиком стало АО «Крокус интернэшнл» семьи Агаларовых. Сначала бизнес приносил прибыль, но ситуация изменилась, и в 2021 году ресторан был закрыт как убыточный.
В декабре прошлого года, как пишут news.ru, Григорий через принадлежащее ему ООО «Хлебосольное подворье» подал в суд на подрядчика, потребовав вернуть 177 тысяч рублей задолженности по договору.
Однако в суде сумма, причитающаяся Лепсу, сильно уменьшилась. Судья решил, что певцу положено получить неустойку в размере 8428 руб. 52 коп. плюс 6319 рублей госпошлины.
В 2022 году старшая дочь певца Григория Лепса Инга Лепсверидзе лишилась 500 тысяч рублей при заказе кухонного гарнитура, сообщал телеканал РЕН ТВ. Женщина перевела полмиллиона мастеру, c которым был заключен договор на изготовление кухни в Германии. После того как деньги поступили к нему на счет, мебельщик переcтал выходить на связь.