Обнародована сумма, которую Лепс отсудил у Агаларовых

Григорий Лепс открыл в 2017 году в центре Москвы ресторан «Рюмка водки». Подрядчиком стало АО «Крокус интернэшнл» семьи Агаларовых. Сначала бизнес приносил прибыль, но ситуация изменилась, и в 2021 году ресторан был закрыт как убыточный.

В декабре прошлого года, как пишут news.ru, Григорий через принадлежащее ему ООО «Хлебосольное подворье» подал в суд на подрядчика, потребовав вернуть 177 тысяч рублей задолженности по договору.

Однако в суде сумма, причитающаяся Лепсу, сильно уменьшилась. Судья решил, что певцу положено получить неустойку в размере 8428 руб. 52 коп. плюс 6319 рублей госпошлины.